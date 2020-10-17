Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar düşecek mi? Dolar daha artar mı? Dolar ne zaman düşer?

Dolar yükselecek mi düşecek mi sorusu yalnızca Türkiye’deki vatandaşların değil tüm dünyanın gündeminde olan sorulardan bir tanesi. Özellikle koronavirüs salgını, aşı haberleri ve ABD seçimleri nedeniyle dolar ne kadar olur konusu oldukça merak ediliyor. Son olarak Standard Bank G-10 strateji başkanı Steve Barrow, doların izleyebileceği seyre dair değerlendirmelerde bulundu. Peki, dolar daha yükselir mi? İşte detaylar...
ABD seçimleri ve dolar ilişkisine dair dolar yorumu yapan Standard Bank’ın döviz gözlemcisi, ABD seçimlerine dair merak uyandırıcı değerlendirmelerde bulundu. Dolar ne olur konusunda Demokrat aday Joe Biden veya Başkan Donald Trump’tan herhangi birinin zafer kazanmasının ardından doların nihai yönünün muhtemelen aşağı olacağı yönünde değerlendirme yaptı.
Standard Bank G-10 strateji başkanı Steve Barrow, hazırlamış olduğu notta, kendi görüşlerine göre Biden’ın muhtemelen kazanacağını belirtiyor. Bu nedenle yatırımcıların hem seçim sonuçları sonrasında hem de uzun vadeli olarak biraz daha zayıf bir dolar için pozisyon alması gerektiğini düşündüklerini aktarıyor. Peki, dolar ne kadar düşer? Dolar yükselir mi?
Birikimlerini değerlendirmek isteyenler dolar yükselecek mi konusunda araştırma içerisine giriyor. Standard Bank G-10 strateji başkanı Steve Barrow, Donald Trump’ın sürpriz yapması halinde doların ilk olarak kısmen Trump’ın vergi indirimiyle alakalı gündemi ve kısmen ilk görev dönemi içerisinde uygulamış olduğu mücadeleci uluslararası politikanın devamlılık arz edeceği korkusu ile gelebilecek güvenli liman alımlarından kaynaklı olarak muhtemelen yükseleceği değerlendirmesini yaptı.
Özellikle vatandaşlar tarafından, birikimlerini değerlendirme maksatlı olarak sordukları dolar alınır mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu nedenle dolar daha çıkar mı sorusuna da yanıt aranmaya devam ediliyor. Barrow, bu belirttiği senaryo doğrultusunda bile doların gücünün muhtemel olarak sürmeyeceği ve ABD para biriminin Donald Trump başkanlığında muhtemel olarak biraz daha zayıflayacağı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.
DOLAR DAHA ARTAR MI?
Barrow tarafından yapılan analizler doğrultusunda doların her iki senaryoda da aşağı yönlü bir hareketinin olacağına yönelik değerlendirmeler yer alıyor. Aynı zamanda Barrow, koronavirüs salgınının ulusal ve küresel anlamda bir acil durum yarattığına dikkat çekiyor. Dolar bu senenin büyük bir bölümünde baskı altında görünüyor ve endeks yılın başından beri %2,7 gerilemiş olarak dikkat çekiyor. Şimdi, özellikle vatandaşlar tarafından doların seyrinin ne olacağının yanı sıra dolar/TL kurunun nasıl bir yol izleyeceği de merakla bekleniyor.
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