Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar düşecek mi? Dolar daha artar mı? Dolar ne zaman düşer?

Dolar yükselecek mi düşecek mi sorusu yalnızca Türkiye’deki vatandaşların değil tüm dünyanın gündeminde olan sorulardan bir tanesi. Özellikle koronavirüs salgını, aşı haberleri ve ABD seçimleri nedeniyle dolar ne kadar olur konusu oldukça merak ediliyor. Son olarak Standard Bank G-10 strateji başkanı Steve Barrow, doların izleyebileceği seyre dair değerlendirmelerde bulundu. Peki, dolar daha yükselir mi? İşte detaylar...

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

ABD seçimleri ve dolar ilişkisine dair dolar yorumu yapan Standard Bank’ın döviz gözlemcisi, ABD seçimlerine dair merak uyandırıcı değerlendirmelerde bulundu. Dolar ne olur konusunda Demokrat aday Joe Biden veya Başkan Donald Trump’tan herhangi birinin zafer kazanmasının ardından doların nihai yönünün muhtemelen aşağı olacağı yönünde değerlendirme yaptı.

DOLAR NE ZAMAN DÜŞER?

Standard Bank G-10 strateji başkanı Steve Barrow, hazırlamış olduğu notta, kendi görüşlerine göre Biden’ın muhtemelen kazanacağını belirtiyor. Bu nedenle yatırımcıların hem seçim sonuçları sonrasında hem de uzun vadeli olarak biraz daha zayıf bir dolar için pozisyon alması gerektiğini düşündüklerini aktarıyor. Peki, dolar ne kadar düşer? Dolar yükselir mi?