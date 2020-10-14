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Dolarda hareketli dakikalar! Yeni rekor geldi

DOVİZ HABERLERİ  | 14.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Dün 7,92'nin üzerine tırmanan dolar/TL yükselişini bugün de sürdürdü ve 7,95 seviyelerini aşarak rekor tazeledi. Dolar/TL, bugün 7,9591 ile tarihi seviyelerine ulaştı. Euro/TL, 9,3325 seviyelerinde değerleniyor.

Dolarda hareketli dakikalar! Yeni rekor geldi

Döviz piyasalarında bugün tarihi seviyelerin hemen altında hareketler dikkat çekiyor. Dün, güne 7,90'un altında başladıktan sonra 7,92'nin üzerinde günün kapatan dolar/TL, bugün 7,94'ün üzerinde değerleniyor. Sabahın ilk saatlerinde 7,91'lere kadar çekilen kur, piyasaların açılışıyla birlikte yukarı yönlü olarak hareketlendi.

Gün ortasında 7,95'in üzerine çıkan kur 7,9591 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 13:59 itibarıyla dolar/tl 7,9472'den el değiştirirken euro/TL ise 9,3322'den el değiştiriyordu.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,5 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745 seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz gelişmeler ve teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin risk iştahını azalttığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin ve ABD'de başkanlık seçimlerine yönelik haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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