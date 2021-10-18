Dolarda ibre aşağıyı gösteriyor! 18 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Ekim Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın ilk gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 18 Ekim'de aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 18 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

18 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan piyasaların açıldığı 18 Ekim Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 9,2611 TL'den yapan dolar, şu anda 9,2510 TL alış ve 9,2714 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %3.22 iken, günlük değişim yüzdesi ise %-0.04 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%-0,02'lik bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,7313 TL'den yapan euro şu anda 10,7184 TL alış ve 10,7443 TL satış fiyatına sahip.



