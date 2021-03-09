Dolarda ibre tersine döndü! İşte dolar/TL kurunda son durum

Serbest piyasada yeni güne alış fiyatı 7.7427 TL olan dolar, 7.771 TL satış fiyatı ile işlem görerek başladı. İlerleyen saatlerde düşüşe geçen dolar fiyatları karşısında Türk Lirası değer kazanmaya başladı.

DOLAR/TL SON DURUM

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL kurunda, dün öğleden sonra yükseliş yaşanmış ve Türk Lirası değer kaybetmeye başlamıştı. Doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %2.98 olmuştu.

Salı gününe 7.771 TL seviyelerinde başlayan dolar/TL kurunda, öğle saatlerine doğru düşüş yaşandı. Dolar bu saatlerde 7,6870 liradan satış görüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN DOLAR TAHMİNİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek, geçtiğimiz aralık ayının 7.7 seviyelerine geldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,15'ten yüzde 11,23'e çıktı. 2021 için dolar/TL tahminleri ise 8,09 seviyesinden 7,79 seviyesine indi.

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