Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 5 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Ekim Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın ikinci gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 5 Ekim'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 5 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

5 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 5 Ekim Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,8571 TL'den yapan dolar, şu anda 8,8563 TL alış ve 8,8580 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.06 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.15 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%-0,06'lik bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,2826 TL'den yapan euro şu anda 10,2773 TL alış ve 10,2880 TL satış fiyatına sahip.



