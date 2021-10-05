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Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 5 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Ekim Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

05.10.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu anlık olarak değişimler göstermişti. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 5 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Ekim Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolarda ibre yukarıyı gösteriyor! 5 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Ekim Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın ikinci gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 5 Ekim'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 5 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

5 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 5 Ekim Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Son kapanışını 8,8571 TL'den yapan dolar, şu anda 8,8563 TL alış ve 8,8580 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.06 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.15 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

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%-0,06'lik bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,2826 TL'den yapan euro şu anda 10,2773 TL alış ve 10,2880 TL satış fiyatına sahip.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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