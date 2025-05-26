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Dolarda son durum (26 Mayıs 2025 Pazartesi) İşte euro ve sterlin fiyatı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 39,0270 seviyesinden işlem görüyor.

Dolarda son durum (26 Mayıs 2025 Pazartesi) İşte euro ve sterlin fiyatı

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 38,9090'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 39,0270 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 44,5850'den ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 53,0680'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı değişken tarife söylemlerinin yarattığı belirsizlikler, ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde de belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Tarifelerde sık değişen politikaların yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırırken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Amerikan Doları
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Euro
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İngiliz Sterlini
52,93
52,96
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Avustralya Doları
25,38
25,39
% 0.37
11:30
İsviçre Frangı
47,45
47,48
% 0.1
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Rus Rublesi
0,49
0,49
% -0.13
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Çin Yuanı
5,43
5,43
% -0.15
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İsveç Kronu
4,10
4,11
% 0.5
11:30
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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