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Dolarda son durum (29 Mayıs 2025 Perşembe) Euro ve sterlin fiyatı...

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 39,0920 seviyesinden işlem görüyor. İşte euro ve sterlinde son durum...

Dolarda son durum (29 Mayıs 2025 Perşembe) Euro ve sterlin fiyatı...

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 39,0980'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 39,0920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 44,1950'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 52,7580'den satılıyor.

Yeni işlem gününde dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 100,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Elon Musk'ın, Donald Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurması ve bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya çapında resesyon ve enflasyon ikileminin yatırımcıların orta ve uzun vadeli kararlar almasını zorlaştırmaya devam ederken, bugün açıklanacak büyüme ve yarın açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamalarının ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

Analistler, söz konusu kararın, ABD'nin ticaret politikalarında değişiklik yaratabileceğini ve gelecekteki ticaret anlaşmaları ile müzakereler üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Değişen tarife gelişmelerinin yatırımcıların ve ekonomi aktörlerinin karar alma süreçlerini etkileyeceğini ifade eden analistler, tarifelere ilişkin son durum netleşene kadar piyasalarda temkinli tutumun devam edeceğini aktardı.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 39,0980'den günü tamamladı ve sabah saatlerinde 39,0920 seviyesinden işlem gördü.
  • Avro/TL, yüzde 0,1 değer kazanarak 44,1950'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 52,7580'den satıldı.
  • Dolar endeksi yüzde 0,2 azalarak 100,1 seviyesine düştü.
  • ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın tarifelerde yasal yetkisini aştığına karar verdi ve bu tarifelerin uygulanmasını engelledi.

  • Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD büyüme verileri ile çekirdek PCE fiyat endeksi takip edilecek.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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