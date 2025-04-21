Dolarda son durum! Haftaya yükselişle başladı... 21 Nisan 2025 Pazartesi dolar kuru

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 38,0100'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 38,1850 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,9 değer kazancıyla 44,0680'den ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 50,6700'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 1,1 azalışla Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesi olan 98,3'e indi.

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında attığı adımlara Çin'den gelen karşılıklar ticaret savaşının derinleşeceği endişelerini güçlendiriyor.

Çin Ticaret Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Çin'in tüm tarafların ABD ile ekonomik ve ticari farklılıklarını eşit şartlarda istişare yoluyla çözmesine saygı duyduğu ancak herhangi bir tarafın Çin'in zararına bir anlaşma yapmasına kesin bir şekilde karşı çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan ABD'de bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları yatırımcıların odağına yerleşti. Söz konusu toplantılardan alınacak sinyallerin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Teması "İstihdam-Refaha Giden Yol" olarak belirlenen toplantıların odağında, Kalkınma Komitesi ile Uluslararası Para ve Finans Komitesinin görüşmeleri yer alacak. Bu toplantılarda kurumların çalışmalarındaki ilerleme ele alınacak.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır