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Dolarda yeni zirve: 7,45 seviyesini aştı

DOVİZ HABERLERİ  | 03.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 7,45 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL 8,79'dan işlem görüyor.

Dolarda yeni zirve: 7,45 seviyesini aştı

Dolar/TL'de bu hafta başında 7,34'lerden başlayan yükseliş hareketi bugün rekor seviyelere ulaştı. Sabah saatlerinde parite etkisiyle 7.35 seviyelerden yeniden 7.40'a doğru yükselen dolar/TL, enflasyon verisinin beklentilerden daha iyi gelmesine rağmen yükselişini sürdürdü.

Gün ortasında 7,44'ü aşan dolar/TL rekor tazeledi ve tarihi zirvesini 7,4517'ye taşıdı. Euro/TL ise sabah saatlerindeki 8,72 seviyelerinden 8,79'a kadar tırmandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0.86, yıllık ise yüzde 11.77 arttı.

Ayrıca, doların tüm paralar karşısındaki yükselişi gelişen piyasa paraları üzerinde baskı oluşturuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalardır politikasını sıkılaştırarak ortalama fonlama maliyetini yukarı çekiyor. Fonlama maliyeti Çarşamba günü yüzde 10.16 seviyesinde oluştu.

Politika yapıcıların gelecek toplantısı 24 Eylül'de yapılacak.

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Dolarlanmı maaş alıyorsunuz
Güzel mecaz ????
dolarla işimiz yokki ne kadar yükselirse yükselsin sorun değil diyor berat bey
vay güzel ülkem vay,bir avuç hergelenin elinde felakete sürükleniyor.
2023 ün finaline kadar Türkiye Suriye olur
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