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Dolarda yeni zirve

DOVİZ HABERLERİ  | 09.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

TL’deki değer kaybı ve dolardaki toparlanma ile USD/TRY kurundaki rekorlar devam ediyor. Haftaya 7,43 üzerinde başlayan kur, bu sabah 7,49’u aşarak tekrar rekor tazeledi.

Dolarda yeni zirve

Bu sabah 7,4925 seviyesine ulaşarak yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL 7,49'dan işlem görüyor.

Euro/TL ise 8,79'un üzerinde seyrediyor.

TCMB, GELENEKSEL YÖNTEMLİ REPO İHALELERİNE DEVAM EDİYOR

TCMB, bugün 7 Ekim vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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