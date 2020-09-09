Dolarda yeni zirve

Bu sabah 7,4925 seviyesine ulaşarak yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL 7,49'dan işlem görüyor.

Euro/TL ise 8,79'un üzerinde seyrediyor.

TCMB, GELENEKSEL YÖNTEMLİ REPO İHALELERİNE DEVAM EDİYOR

TCMB, bugün 7 Ekim vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

