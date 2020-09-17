Dolarda yeni zirve

Dün akşam saatlerinde Fed'in faizleri değiştirmemesi fakat ekonomik faaliyetlerde toparlanma beklemesinden dolayı 7.50'yi aşan dolar kuru bugün de 7.52 üstüne çıktı.

Dün akşam saatlerinde Fed'in faizleri değiştirmemesi fakat ekonomik faaliyetlerde toparlanma beklemesinden dolayı 7.50'yi aşan dolar kuru bugüne de 7.5'nin üstünde başladı.

Fed'in dünkü faizleri değiştirmeme kararına rağmen ekonomiyi destekleyecek yeni bir hareket planı açıklanmamasının etkisiyle küresel piyasalar bugün satışa gerileme eğiliminde.

Dün 7,5265'e kadar çıkarak tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL bu sabahki işlemlerde 7,50'nin hemen altını görmesine karşın yeniden 7,52'nin üzerine çıktı.

Euro/TL ise 8,87'nin üzerinde işlem görüyor.

FED UZUN BİR SÜRE FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEYECEK

Fed, ABD'de kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde yaptığı son para politikası toplantısının ardından enflasyon "bir süre" merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini "ılımlı düzeyde aşma" yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı.

