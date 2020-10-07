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Dolarda yükseliş sürüyor! İşte yeni zirve

DOVİZ HABERLERİ  | 07.10.2020 10:09 | Son Güncelleme

Dolar/TL jeopolitik endişelerle 7,85'in üzerindeki seviyelerde baskı altında kalmayı sürdürürken küresel piyasalar takip ediliyor.

Dolarda yükseliş sürüyor! İşte yeni zirve

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki koronavirüsün ekonomiye verdiği hasarları gidermek için gündemdeki destek paketini iptal etmesinin ilk şokunu atlattı.

Yurt içinde ise veri gündeminde Hazine nakit dengesi yer alıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de yatay hareketler yaşanıyor.

Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de yukarı yönlü hareketler yaşanıyor.

Dolar/TL, 7,85'in üzerinde seyrederken euro/TL ise 9,22'li seviyelerden el değiştiriyor.

TRUMP, PAKETİ İPTAL ETTİ, DAHA KAPSAMLISININ SÖZÜNÜ VERDİ

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada Demokratlarla ekonomik canlandırma paketi müzakerelerini seçim sonrasına kadar durdurduğunu söyledi. Trump seçimlerden sonrası için ise daha kapsamlı bir canlandırma paketi sözü verdi.

Trump'ın açıklaması Wall Street'in düşüş kaydetmesine neden olurken dolar ve tahvil gibi güvenli liman varlıklar yükseldi. Ancak Asya'daki yatırımcılar, ekonomik canlandırma paketinin sona ermesi yerine ertelenebileceğini düşünerek daha az endişeli görünüyorlar.

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