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Dolarda yükseliş sürüyor

DOVİZ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Türkiye'de piyasalar, Yeni Ekonomik Program'a (YEP) odaklanırken Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında sınırlı da olsa değer kaybını sürdürüyor. Dolar/TL 7,84'in; euro/TL 9,15'nin üzerinde.

Dolarda yükseliş sürüyor

Piyasalar bugün açıklanacak olan Yeni Ekonomik Program'a (YEP) odaklanmış durumda. Dün yaşanan hızlı yükselişlerle dikkat çeken döviz kurlarında bugün de yukarı yönlü seyir söz konusu. Dolar/TL, 7,85'in hemen üzerinde değerlenirken; euro/TL ise 9,15'ten el değiştiriyor.

YURT İÇİ PİYASALAR YEP'İ BEKLİYOR

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı (YEP) takip edilecek.

YEP ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar ve ilkeler de yer alacak.

Analistler, programın, piyasalar için öngörülebilirliği artırması bakımında oldukça önemli olduğunu belirterek, sektörel bazlı hedeflerin belirlemesi nedeniyle pay piyasalarının da gündeminde bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde gözlerin YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildiğini ifade ederek, yurt dışında ise Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

EKİM AYINDA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Ekim ayında veri takvimi de yine yoğun olacak. Ekim ayının başında eylül ayı ihracat rakamları ve enflasyon verileri belli olacak.

İşsizlik rakamları 12 Ekim'de, ciro, perakende satış ve sanayi üretim endeksleri 13 Ekim'de, eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları ise 15 Ekim'de açıklanacak. Tüketici güven endeksi ise 22 Ekim'de belli olacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de duyuracak.

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