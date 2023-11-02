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Dolardan çıkış hızlandı! Yatırımcı yeniden 'Türk Lirası' dedi! Kur Korumalı Mevduat 10 haftada 400 milyar TL eridi

02.11.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Kur korumalı mevduatlarda (KKM) düşüş ivmesi 27 Ekim haftasında da devam etti. Bu haftayla birlikte son 10 haftada KKM'de düşüş 400 milyar TL'ye ulaştı.

Dolardan çıkış hızlandı! Yatırımcı yeniden 'Türk Lirası' dedi! Kur Korumalı Mevduat 10 haftada 400 milyar TL eridi

Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 27 Ekim haftasında 62,3 milyar TL düşüş kaydetti. Bu dönemde kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 3 trilyona geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM'de toplam tutar 107 milyar dolar oldu

Veriler son 10 haftada KKM'de 400 milyar TL'yi varan düşüş kaydedildiğini gösterdi.

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TL MEVDUATLARDA YÜZDE 5'LİK ARTIŞ

KKM'de düşüş sürerken yılın son enflasyon raporu sunumunu yapan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan TL mevduat hesaplarına ilişkin, "Kur korumalı mevduat ve Döviz mevduatı azalırken, TL mevduat artmıştır. TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 5 artmıştır" ifadelerini kullandı.

ZORUNLU KARŞILIKLARA DÜZENLEME

KKM'de düşüş ivmesi devam ederken ekonomi yönetiminden KKM'den caydıran önlemler gelmeye de devam ediyor. Son olarak KKM'de zorunlu karşılıkların artırılması kararı alındı.

Buna göre KKM hesaplarında zorunlu karşılık oranını yükseltirken, Döviz mevduat için TL cinsi ilave zorunlu karşılık oranı getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 6 aya kadar vadeli KKM’de zorunlu karşılık oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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