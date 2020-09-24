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Dolardan faiz kararına ilk tepki

DOVİZ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı kararı sonrasında dolar/TL kurunda hızlı bir gerileme yaşanıyor. Sabah saatlerin 7,71 ile rekor kıran dolar/TL, faiz artış kararıyla birlikte 7,55 düzeyine kadar çekildi.

Dolardan faiz kararına ilk tepki

Son haftalarda rekor üstüne rekor kuran döviz kurları, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde açıkladığı faiz artışı kararı sonrasında hızla geri çekiliyor. Her gün kademe kademe yükselişini sürdüren ve bu sabah 7,71'in üzerine tırmanan dolar/TL, faiz indirimi sonrasında ilk tepki olarak 7,55 kadar geriledi. Benzer bir şekilde euro/TL de 8,97'lerden 8,80'e kadar indi.

Gelen ilk tepkinin ardından bir miktar yukarı yönlü toparlarken saat 14:15 itibarıyla dolar/TL 7,6295 euro/TL ise 8,8885'ten el değiştiriyordu.

Borsa İstanbul da sürpriz faiz artış hamlesi sonrası kazanımlarını artırdı. BİST 100 Endeksi, 1.102 seviyesinden dakikalar içerisinde 1.110 puana çıktı. Saat 14:15 itibarıyla BİST 100 Endeksi, yüzde 0,71 primle 1.110,36 puandan işlem görüyordu.

Ayrıntılar birazdan...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Doların yükselmesinin arkasındaki sebep faizi yükselttirmek, politika faizi 8,25 reel faiz 13 civarı aslında ters köşe yapmasalar ne güzel olur ama ne yazık ki pek mümkün gözükmüyor o yüzden faizi yükseltmeden yerinde tutmak daha sağlıklı gözüküyor döviz zaten yükselmeyeceğini fiyatladı diye düşünüyorum evet bir kaç yıl daha dar boğazda olacağız ama tünelin ucu gözüküyor en büyük ithalat kalrmimiz doğalgaz çıkarılmaya başlayınca herşey değişecek ve biz de bu arada tarıma yönelmeli gerekli teknoloji gereken adımlar atılmalı diye düşünüyorum..
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