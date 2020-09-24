Dolardan faiz kararına ilk tepki

Son haftalarda rekor üstüne rekor kuran döviz kurları, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde açıkladığı faiz artışı kararı sonrasında hızla geri çekiliyor. Her gün kademe kademe yükselişini sürdüren ve bu sabah 7,71'in üzerine tırmanan dolar/TL, faiz indirimi sonrasında ilk tepki olarak 7,55 kadar geriledi. Benzer bir şekilde euro/TL de 8,97'lerden 8,80'e kadar indi.

Gelen ilk tepkinin ardından bir miktar yukarı yönlü toparlarken saat 14:15 itibarıyla dolar/TL 7,6295 euro/TL ise 8,8885'ten el değiştiriyordu.

Borsa İstanbul da sürpriz faiz artış hamlesi sonrası kazanımlarını artırdı. BİST 100 Endeksi, 1.102 seviyesinden dakikalar içerisinde 1.110 puana çıktı. Saat 14:15 itibarıyla BİST 100 Endeksi, yüzde 0,71 primle 1.110,36 puandan işlem görüyordu.

Ayrıntılar birazdan...

