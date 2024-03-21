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Dolardan yeni zirve

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.03.2024 09:10
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Dolar kurundaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Dolar güne zirvesini yenileyerek başladı. Dolar 32,4133 TL ile piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.(21 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları ne kadar, kaç para oldu?)

Dolardan yeni zirve

ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam politika faizini sabit tuttu. Merkez Bankası da bugün faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası kararı öncesi dolar piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. İstanbul serbest piyasada dolar 32,4150 liradan, Euro 35,4450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,4130 liradan alınan dolar, 32,4150 liradan satılıyor. 35,4430 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,4450 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,3890 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1330 lira olmuştu.

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