Doları olanı üzecek tahmin! 'O rakamın altı konuşuluyor' dedi: Borsa İstanbul için 'iskonto' yorumu

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar, sıkı para politikası ve OVP hedeflerine olan bağlılığın devam etmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilgi de artmaya devam ediyor. Hatta atılan ekonomik adımlar ile Türkiye'nin kredi notu kuruluşlar tarafından tek tek yükseltiliyor. Ülkenin kredi risk primi ise 4 yılın en düşük seviyesini görerek 276 baz puana geriledi.

Türk Lirası için atılan adımlar meyvelerini verirken Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı’dan dolar/TL kuru için ters köşe yaptıracak bir değerlendirme geldi. Uzman isim ayrıca mevcut durumun borsaya olan etkilerini de TGRT’ye anlattı.

“DOLAR KURUNDA 30 LİRANIN ALTI KONUŞULUYOR”

Yabancı kurumların raporlarını anımsatan uzman isim dolarTL kuru için 25 TL rakamlarının dile getirildiğini ifade ederek, “30 TL'nin altı konuşulmaya başlandı dolar/TL'de. Şimdi biraz iç dinamiklerle de alakalı. Şimdi faiz artırımı gerçekleşti. Faiz artırımının etkisiyle bizi miktar dolarda bir baskılanma görüyoruz. Nitekim şansımıza dolar TL de zaten çok yukarı yönde bir ivme kat etmedi. Daha yataydaydı ki artık faiz indirimlerini konuşacaksak Amerika'da bu dolar tarafında da düşüşleri beraberinde getirebilir. Son zamanlarda ülkemize giren sıcak paranın da etkisini görüyoruz. SWAP kanallarının açılması da artık daha fazla konuşulmaya başladı” yorumunu yaptı.

BORSA DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin 10 bin puan üzerinde tutunmaya çalıştığını kaydeden Sarı, ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa’daki büyük merkez bankalarının kararlarının yurt içinde de etkili olacağını dile getirdi ve şunları söyledi:

“Amerika borsaları risk iştahı dolduktan sonra oradaki süreç tamamlandıktan sonra yatırımcılar kendilerine yeni borsalar, yeni piyasalar arayacaklar, ki bizim endeksimiz de global borsalara göre neredeyse yüzde 60 iskontolu çalışıyor. O yüzden Borsa İstanbul yabancılar açısından bulunmaz bir nimet.”

Sektörel bazda tabii ki ayrışmalar olabileceğini ifade eden uzman isim, borsada yükselişin devam edeceğini belirtti.







