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Dolar ne kadar, euro kaç TL? Günü 18,64 TL'den kapatmıştı: İşte 9 Aralık 2022 Cuma dolar ve euro fiyatları....

09.12.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro / TL'de son durum 9 Aralık 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan ekonomistlerden konuya ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Yapılan açıklamaya göre; dolar, resesyon endişeleri sebebiyle tekrar güç kazanabilir. Bu açıklama sonrası 9 Aralık Cuma gününün güncel fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 9 Aralık 2022 Cuma günü dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte detaylar...

Dolar ne kadar, euro kaç TL? Günü 18,64 TL'den kapatmıştı: İşte 9 Aralık 2022 Cuma dolar ve euro fiyatları....

Dolar ve Euro fiyatları 9 Aralık 2022 Cuma günü merak konusu oldu. Bilindiği üzere önceki kapanışını 18,6420 TL'den yapan USD, geçtiğimiz gün 18,6376 TL alış, 18,6465 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Önceki kapanışını 19,7316 TL'den yapan Euro ise dün 19,7227 alış, 19,7405 TL satış fiyatından el değiştirmişti. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? 9 Aralık 2022 Cuma günü dolar ve euro fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR OLDU? (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

Dolar, önceki kapanışını 18,6420 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6376 TL alış, 18,6465 TL satış fiyatından işlem gördü.

9 Aralık cuma günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19,7316 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,7227 alış, 19,7405 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

UZMANLARDAN OLAY TAHMİN: DOLAR 'RESOSYON ENDİŞELERİ' SEBEBİYLE TEKRAR GÜÇ KAZANABİLİR

Ekonomistler, önümüzdeki aylarda, resesyon endişeleri sebebiyle doların tekrar güç kazanmasını bekliyor.

Öte yandan Bank of America anketine katılan fon yöneticileri, Amerikan Dolarının geçtiğimiz ay art arda 5. defa ayın en çok işlem gören yatırım aracı olduğunu ifade etti.

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Euro dolar

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