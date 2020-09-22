Doların gözü Merkez Bankası'nda!

Küresel piyasalarda riskten kaçış eğiliminin artması ve Merkez Bankası'ndan perşembe günkü toplantıda yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artış beklenmemesinin etkisiyle TL'de satış baskısı artıyor. Her gün yeni bir zirve yapan dolar/TL, bu sabah saatlerinde güne 7,62'den başlamıştı. Piyasaların açılmasıyla birlikte gelen satışlarla birlikte Dolar/TL, 7,66'nın üzerine çıktı. Euro/TL ise tarihi zirvesini yenileyerek 9 lira seviyesini test ediyor.

7,6695'le gün içi en yüksek seviyeyi gören dolar/TL saat 15:08'de 7.6467'den el değiştiriyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8.9826 düzeyinde. BİST 100 ise yüzde 0,60 artışla 1.094 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir ABD pay piyasalarında da risk algısını artırdı. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesi'nde, Corona virüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu belirterek, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

