Döviz açılış fiyatları (22 Ağustos 2025)

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0130 liradan, avro 47,5590 liradan güne başladı.

Döviz açılış fiyatları (22 Ağustos 2025)

Serbest piyasada 41,0110 liradan alınan dolar, 41,0130 liradan satılıyor. 47,5570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,5590 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,9390, avronun satış fiyatı ise 47,6880 lira olmuştu.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,01
41,02
% 0.19
10:09
Euro
47,60
47,61
% -0.05
10:09
İngiliz Sterlini
55,08
55,10
% -0.02
10:09
Avustralya Doları
26,33
26,34
% 0.21
10:09
İsviçre Frangı
50,65
50,67
% 0.11
10:09
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.36
10:09
Çin Yuanı
5,71
5,71
% 0.16
10:00
İsveç Kronu
4,26
4,26
% 0.09
10:09

