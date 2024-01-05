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Döviz kurları güne nasıl başladı?

05.01.2024 09:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,8450 liradan, Euro 32,6670 liradan güne başladı.

Döviz kurları güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 29,8430 liradan alınan dolar, 29,8450 liradan satılıyor. 32,6650 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,6670 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,7780 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,5850 lira olmuştu.


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