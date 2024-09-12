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Döviz mevduatında 950 milyon dolarlık artış

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.09.2024 15:10
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 950 milyon dolar artış gösterdi. Açıklama Merkez Bankası'ndan geldi.

Döviz mevduatında 950 milyon dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 168,10 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Eylül ile sona eren haftada 072 milyar 71,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 201,60 milyon dolar azalarak 105 milyar 374,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 151,60 milyon dolar azalarak 66 milyar 696,90 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 148 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 59 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 208 milyon dolar düşüş gösterdi.

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mevduat
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