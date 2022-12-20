Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? 2023 dul ve yetim aylığı artacak mı? Yeni asgari ücret bekleniyor!

Dul ve yetim maaşı, gerekli şartları karşılayan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardım ödenekleri arasında yer alıyor. 2022'nin sona ermesine sayılı günler kala asgari ücret, memur ve emekli zammı araştırmalarının yanında dul ve yetim maaşı gibi sosyal yardım ödenekleri de yer aldı. Peki dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? 2023 dul ve yetim aylığı artacak mı? İşte detaylar...

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşının asgari ücret, memur ve emekli maaş zammının ardından netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretin belli olması için aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve asgari ücret toplantılarında tutarın belirlenmesi bekleniyor. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2023 saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Bu tarihten sonra dul ve yetim aylığı da içinde olmak üzere, maaşların yavaş yavaş belli olması bekleniyor.

Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalıların hesaplanan aylığı en düşük 2022 yılı için 2 bin 500 TL'dir.

KİMLER DUL MAAŞI ALABİLİR?

Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.

Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.



