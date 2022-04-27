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Dünya Bankası'nın altın tahmini çok konuşulacak: 2023'teki düşüş öncesi mütevazi yükseliş!

27.04.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatları Fed’den gelecek sıkılaşma adımı öncesinde risk iştahının düşük olması sebebiyle hareketli günler yaşıyor. Yatırımcılar 27 Nisan Çarşamba günü, “Ons altın ve gram altın bugün ne kadar? Bugün dolar/TL kuru kaç TL? Düşecek mi yükselecek mi?” sorusunu araştırırken Dünya Bankası'ndan altın tahmini geldi. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Dünya Bankası'nın altın tahmini çok konuşulacak: 2023'teki düşüş öncesi mütevazi yükseliş!

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla risk iştahı düşük seyretmeye devam ederken, hisse bazlı hareketlerin tetiklediği düşüşlerin genele yayılması dikkati çekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamı başta olmak üzere, küresel enflasyon ve büyüme üzerinde riskleri artıran son dönem gelişmeleri yatırımcıları fiyatlamalar konusunda zorluyor.

Bu durum özellikle salgın döneminde değerlenen şirket hisselerinde satış baskılarının artmasına neden olurken, açıklanan bilançolar ve şirket haberleri ile hisse bazlı hareketlerin tetiklediği düşüşlerin de genele yayıldığı görülüyor.

EURO/TL KURU

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 2,73'ün altını görmesinin ardından bugün yeniden yüzde 2,77'nin üzerine çıktı. Euro /dolar paritesi, dolardaki güçlenmenin etkisiyle düşüşünü sürdürdü ve 1,0634 ile 5 yılın en düşük seviyesini gördü. Euro/TL bu sabah 15,74’ten işlem görüyor.

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DOLAR/TL KURU

Kur fiyatlamasında hafta başından itibaren hafif yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar endeksi ise güçlü seyrini koruduğu ve dün 102 seviyesini aştığı görüldü. ABD’de yeni konut satışları mart ayında aylık yüzde 8,6 azalışla 763 bine geriledi. Tüketici güven endeksi ise 0,3 puan azalarak beklentilerin aksine 107,3 seviyesine indi. Dayanıklı mal siparişleri mart ayında aylık yüzde 0,8 ile beklentilerin hafif altında yükseliş gösterdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu gün 14,80’li seviyelerde hafif alıcılı bir görünüm sergiliyor. Dolar endeksi ise dün iki yılın zirvesini görmesinin ardından 102,25 seviyelerinde hareket ediyor.

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ONS VE GRAM ALTIN

Ons altın Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a doğalgazı kesmesi sonrası güvenli varlıklara olan talebin desteklenmesi sonrası 1900 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Dolar/TL kurunda sınırlı bir yükseliş olmasına karşın gram fiyatında onstaki kayıp etkili olmaya devam ediyor. Fiyatlar önceki gün 898 TL ile 28 Mart sonrası en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün son iki gündür 900 TL üzerinde satışa sunuluyor.

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DÜNYA BANKASI: ALTIN YÜKSELİŞİ SÜRECEK

Dünya Bankası, enerji ve tarım emtiaları fiyat tahminlerini yayınladı. Doğu Avrupa'daki çatışmanın emtialar üzerinde en önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Bankanın analistleri altın fiyatlarının 2023 yılında düşeceğini ifade ederken 2022 yılı altın tahmini için şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist sorunları gidermek için agresif oran artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.''


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