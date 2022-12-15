EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM! Seyyanen zam gündemde! İntibak yasası, 2000 sonrası detayı...

Emekli ve memur maaşı, asgari ücret zammı detayları geçen sene de olduğu gibi bu senenin sonlarına doğru da gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşları için seyyanen zam, intibak yasası, 5 puanlık fark konuları gündeme geldi. Bilindiği üzere kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, temmuz ayından kasım ayını kapsayan beş aylık enflasyon farkı belli oldu. İşte emekli maaşı zammında son durum...

5 PUANLIK REFAH PAYI İDDİASI

En düşük emekli maaşı olarak verilen 3.500 TL tutarını artıracak yeni yöntemler gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın enflasyonun maaş ve aylıklarda oluşturduğu tahribatı çözmek için 5 puanlık refah payı için çalışma başlattığı bilgisi verildi. Böylece, en düşük emekli aylığının 5.250 TL olacağı iddia edildi.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün sadece emekli maaşlarını değil, sistemi iyileştirmek gerektiğini belirtti ve mekli maaşlarının istenilen düzeye gelmesi için norm ve standart birliğinin sağlanması gerektiğini, intibak yasasının 2000 sonrası için de çıkarılması gerektiğini, seyyanen zam olması gerektiğini ve ikramiyelerin de iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan memur emeklileri için ek gösterge farklarının da 2023'te aylıklara yansıması bekleniyor. Temmuz ayında yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e yükselmesi 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli maaşına 1.749 ile 1.971 TL arasında yükselişi gündeme getirecek.

İNTİBAK YASASI GÜNDEMDE

İntibak yasası çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Bu durumda milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda yükselecek. Bu yasanın çıkması durumunda emekli maaşlarında 1.200 TL'ye varan artış meydana gelecek.

ARALIK AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR

Aralık ayının başlarında TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verisiyle beraber, memur emeklileri için yüzde 15,11, SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse yüzde 14,04 oranında zam meydana geldi. Şimdi ise gözler, aralık ayı enflasyon rakamının açıklanacağı Ocak 2023'e çevrildi.

Beş aylık enflasyon verisine bakıldığında en düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya çıktı. 2000 öncesi SSK’lının zamlı maaşı 5.345 TL’ye, 2000 sonrası 3.314 TL’ye yükselsi. Bağ-Kur emeklisi ise 4.786 TL’yi garantilerken, Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı 3.803 TL oldu.

