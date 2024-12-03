Enflasyon açıklandı, dolar yönünü yukarı çevirdi... Yeni yıl öncesi ne kadar oldu? (3 Aralık dolar kurunda son durum)

Dolar ne kadar? Dolar kaç TL oldu? TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri sonrası gözler dolar kuruna çevrilirken, beklenen ilk tepkji geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon kasım ayında yüzde 2,24 artarken, yıllık bazda yüzde 47,09 olurken; dolar kuru da yönünü yukarı çevirdi.
Milyonların maaş zamlarını etkileyecek kritik enflasyon verilerinin açıklanmasıyla saat 10.30 itibariyle dolar kuru 34,74 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
Dolardaki sınırlı yükseliş, dolar/TL grafiğine de yansıdı.
Öte yandan dün doların satış fiyatı 34,71 TL'den işlem görüyordu.