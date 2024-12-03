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Enflasyon açıklandı, dolar yönünü yukarı çevirdi... Yeni yıl öncesi ne kadar oldu? (3 Aralık dolar kurunda son durum)

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.12.2024 10:37
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Enflasyon rakamları açıklandı, gözler döviz kuruna çevrildi. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri sonrası piyasaların nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. Vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi, düştü mü? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt ararken, merak edilen ilk tepki geldi. Dolar kuru, enflasyon verileri sonrası yönünü yukarı çevirdi. İşte 3 Aralık dolar kurunda son durum...

Enflasyon açıklandı, dolar yönünü yukarı çevirdi... Yeni yıl öncesi ne kadar oldu? (3 Aralık dolar kurunda son durum)

Dolar ne kadar? Dolar kaç TL oldu? TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri sonrası gözler dolar kuruna çevrilirken, beklenen ilk tepkji geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon kasım ayında yüzde 2,24 artarken, yıllık bazda yüzde 47,09 olurken; dolar kuru da yönünü yukarı çevirdi.

SON DAKİKA | DOLAR NE KADAR OLDU?

Milyonların maaş zamlarını etkileyecek kritik enflasyon verilerinin açıklanmasıyla saat 10.30 itibariyle dolar kuru 34,74 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

dolar

DOLAR/TL GRAFİĞİNDE SON DURUM

Dolardaki sınırlı yükseliş, dolar/TL grafiğine de yansıdı.

dolar kaç tl

Öte yandan dün doların satış fiyatı 34,71 TL'den işlem görüyordu.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,75
34,75
% 0.1
10:43
Euro
36,52
36,53
% 0.1
10:43
İngiliz Sterlini
44,01
44,03
% 0.18
10:43
Avustralya Doları
22,51
22,53
% 0.19
10:42
İsviçre Frangı
39,17
39,19
% 0.03
10:43
Rus Rublesi
0,33
0,33
% 0.15
10:43
Çin Yuanı
4,77
4,77
% -0.06
10:42
İsveç Kronu
3,16
3,16
% 0.03
10:43
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Enflasyon dolar dolar kuru
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