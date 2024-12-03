Enflasyon açıklandı, dolar yönünü yukarı çevirdi... Yeni yıl öncesi ne kadar oldu? (3 Aralık dolar kurunda son durum)

Dolar ne kadar? Dolar kaç TL oldu? TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri sonrası gözler dolar kuruna çevrilirken, beklenen ilk tepkji geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon kasım ayında yüzde 2,24 artarken, yıllık bazda yüzde 47,09 olurken; dolar kuru da yönünü yukarı çevirdi.

SON DAKİKA | DOLAR NE KADAR OLDU?

Milyonların maaş zamlarını etkileyecek kritik enflasyon verilerinin açıklanmasıyla saat 10.30 itibariyle dolar kuru 34,74 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

DOLAR/TL GRAFİĞİNDE SON DURUM

Dolardaki sınırlı yükseliş, dolar/TL grafiğine de yansıdı.

Öte yandan dün doların satış fiyatı 34,71 TL'den işlem görüyordu.