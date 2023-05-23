FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Enflasyona yenik düşünce yeni para bastılar! Karşılığı 4 dolar: Arjantin'de 2 bin pezo tedavüle girdi

Enflasyona yenik düşünce yeni para bastılar! Karşılığı 4 dolar: Arjantin'de 2 bin pezo tedavüle girdi

23.05.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyonun yüzde 109 seviyesinde olduğu Güney Amerika ülkesi Arjantin'de en büyük banknot olan 2 bin pezo tedavüle girdi. 2 bin pezo'nun resmi döviz kurundaki karşılığı 8,50 ABD doları olurken, yaygın olarak kullanılan paralel piyasalardaki karşılığı 4 dolar (80 Türk Lirası) seviyesinde.

Enflasyona yenik düşünce yeni para bastılar! Karşılığı 4 dolar: Arjantin'de 2 bin pezo tedavüle girdi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in en büyük banknotu 22 Mayıs Pazartesi günü tedavüle girdi. Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 109 olduğu ve para biriminin değer kaybettiği ülkede tedavüle giren 2 bin pezo'luk banknotun değeri, mevcut kurda 4 ABD doları.

Dünya Gazetesi’nin aktardığı The Guardian’ın haberine göre, ülkenin en büyük banknotu olan 2 bin pezo'nun resmi döviz kurundaki karşılığı 8,50 ABD doları olurken, yaygın olarak kullanılan paralel piyasalardaki karşılığı 4 dolar (80 Türk Lirası) seviyesinde.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI YÜZDE 97 SEVİYESİNDE

iStock-1396318006

Arjantin pezosu, değer kaybını düşürmeye yönelik sıkı sermaye kontrollerine rağmen 2023 yılında değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetmiş durumda. Yüzde 109 ile dünyanın en yüksek yıllık tüketici enflasyonlarından birine sahip olan Arjantin'de Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu oran yıl sonunda yüzde 130 seviyesine çıkabilir. Öte yandan, ülkedeki politika faizi oranı da Mayıs 2023 itibariyle yüzde 97 seviyesinde.

“NAKİT HAREKETİNİ OPTİMİZE EDECEK”

Tedavüle giren 2 bin pezoluk banknot hakkında açıklama yapan Arjantin Merkez Bankası, "Daha büyük banknot, ATM'lerin çalışmasını geliştirecek ve aynı zamanda nakit hareketini de optimize edecek" ifadelerini kullandı.

Banka ayrıca yeni banknotun 'Arjantin'de bilim ve tıbbın gelişmesi anısına' tasarlandığını belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Taşeron işçiye müjde! Sona gelindiTaşeron işçiye müjde! Sona gelindi
Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı!Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı!
Anahtar Kelimeler:
dolar

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Asgari ücret zammı için iki bakandan peş peşe açıklamalar

Asgari ücret zammı için iki bakandan peş peşe açıklamalar

Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatılacak

Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatılacak

Akaryakıt fiyatlarına zamlı tarife!

Akaryakıt fiyatlarına zamlı tarife!

İstanbul'da kira artışına sığınmacı etkisi! İBB verileri paylaştı, ilk sırada o ilçe var

İstanbul'da kira artışına sığınmacı etkisi! İBB verileri paylaştı, ilk sırada o ilçe var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.