Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi sonrası dolar yükselişte! İşte Kapalıçarşı canlı 21 Ağustos 2020 dolar fiyatları!

Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 21 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ! 21 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU

Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 21 Ağustos 2020 Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,3014 seviyesinde hareket ederken; günü 7,3014 lira seviyesine yakın kapattı.. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise dün günü 8,6587 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise dün kapanış saatlerinde 9,5761'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,3052 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,2818 olarak 21 Ağustos tarihinde lira belirlendi.