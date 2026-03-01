Euro bugün kaç TL? 01 Mart Pazar 2026 euro ne kadar?

1 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla Euro, 51,95 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, Euro'nun Türkiye'deki döviz piyasasındaki durumunu göstermektedir. Euro'nun yüksek değeri, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Özellikle son dönemdeki dalgalanmalar, yatırımcılar ve işletmeler için önemli ekonomik göstergeleri beraberinde getirmiştir. Dış ticaret, enflasyon ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, Euro'nun TL karşısındaki değerine etki eden unsurlardandır.

Bugün 51,95 TL'den işlem gören Euro, Türkiye ekonomisinde önemli bir dövizdir. Birçok ithalatçı, Euro üzerinden işlem yapmaktadır. Bu döviz kurundaki değişimler, maliyet hesaplamalarını ve fiyatlandırma stratejilerini etkilemektedir. Euro'nun güncel fiyatı ve buna bağlı ekonomik gelişmeler dikkatli bir şekilde izlenmelidir.