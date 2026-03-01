FİNANS

Euro bugün kaç TL? 01 Mart Pazar 2026 euro ne kadar?

1 Mart 2026 itibarıyla Euro, Türkiye'de 51,95 TL seviyesinde işlem görmektedir. Euro'nun yüksek değeri, özellikle ithalatçıları etkilemekte ve maliyet hesaplamalarını zorlaştırmaktadır. Dış ticaret, enflasyon ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, Euro'nun değerini belirleyen önemli unsurlardandır. Ekonomik gelişmeler dikkatle izlenmelidir.

1 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla Euro, 51,95 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, Euro'nun Türkiye'deki döviz piyasasındaki durumunu göstermektedir. Euro'nun yüksek değeri, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Özellikle son dönemdeki dalgalanmalar, yatırımcılar ve işletmeler için önemli ekonomik göstergeleri beraberinde getirmiştir. Dış ticaret, enflasyon ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, Euro'nun TL karşısındaki değerine etki eden unsurlardandır.

Bugün 51,95 TL'den işlem gören Euro, Türkiye ekonomisinde önemli bir dövizdir. Birçok ithalatçı, Euro üzerinden işlem yapmaktadır. Bu döviz kurundaki değişimler, maliyet hesaplamalarını ve fiyatlandırma stratejilerini etkilemektedir. Euro'nun güncel fiyatı ve buna bağlı ekonomik gelişmeler dikkatli bir şekilde izlenmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,92
43,95
% 0.12
23:59
Euro
51,91
51,98
% 0.09
23:59
İngiliz Sterlini
59,20
59,31
% -0.15
23:59
Avustralya Doları
31,26
31,29
% 0.21
23:59
İsviçre Frangı
57,12
57,17
% 0.78
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.43
23:30
Çin Yuanı
6,40
6,41
% -0.15
23:59
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.37
23:59
