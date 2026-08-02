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Euro bugün kaç TL? 02 Ağustos Pazar 2026 euro ne kadar?

02 Ağustos 2026 itibarıyla Euro'nun değeri 54,82 olarak belirlendi. Global piyasalardaki dalgalanmalar, Euro'nun parite bazında dikkat çekmesine yol açtı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik veriler, bu durumu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Euro'nun değeri, uluslararası ticareti etkileyerek ihracatçılara avantaj sağlarken, ithalatçılar için maliyetleri artırıyor. Euro'nun geleceği, yatırımcılar tarafından merakla izleniyor.

Euro bugün kaç TL? 02 Ağustos Pazar 2026 euro ne kadar?

02 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 54,82 olarak belirlendi. Global piyasalardaki dalgalanmalar, Euro'nun dikkat çeken bir parite haline gelmesine neden oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikaları, Euro'nun değerinde önemli bir rol oynuyor. Ekonomik verilerin gelişmesi de bu durumu etkiliyor. Avrupa ekonomisindeki büyüme beklentileri ve enflasyon rakamlarıyla ilişkilidir.

Euro'nun bu seviyelerde seyretmesi, uluslararası ticareti etkiliyor. İhracatçı firmalar, Euro'nun değer kazanmasıyla birlikte avantaj elde ediyor. Uluslararası pazarlarda rekabet artarken, ithalatçılar için maliyetler yükseliyor. Yatırımcılar, Euro'nun gelecekteki potansiyel hareketlerini değerlendiriyor. Stratejik kararlar almak için fırsatları gözlemliyorlar. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Euro'nun ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.

Euro bugün kaç TL? 02 Ağustos Pazar 2026 euro ne kadar? 1

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