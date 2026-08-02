FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası Temmuz ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası'nın açıkladığı 2026 Temmuz ayı hal endeksine göre, Antalya hallerinde işlem gören sebzenin fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 64,03 artarken, domates fiyat endeksi yüzde 30,27, meyve fiyat endeksi ise yüzde 25,68 yükseldi.

Antalya Ticaret Borsası Temmuz ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin hal endeksi verilerini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebzenin işlem miktarı ile fiyat endeksleri, bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Verilere göre, Temmuz ayında domatesin işlem miktarı yıllık bazda yüzde 25,90 artarken, fiyat endeksi yüzde 30,27 yükseldi. Meyvede işlem miktarı yüzde 13,03 azalmasına rağmen fiyat endeksi yüzde 25,68 arttı. Sebzede ise işlem miktarı yüzde 13,37 artarken, fiyat endeksi yüzde 64,03 ile en yüksek yıllık artışı kaydetti.

Aylık bazda ise işlem miktarlarında tüm ürün gruplarında gerileme yaşandı. Domatesin işlem miktarı yüzde 66,18, sebzenin yüzde 61,40, meyvenin ise yüzde 27,12 azaldı. Aynı dönemde domates fiyat endeksi yüzde 41,12, sebze fiyat endeksi yüzde 37,85 artarken, meyve fiyat endeksi yüzde 2,10 geriledi.

ATB verilerine göre, son 8 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında domateste işlem miktarındaki yüzde 66,18'lik düşüş üçüncü en yüksek azalış, fiyat endeksindeki yüzde 41,12'lik artış ise dördüncü en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Meyvede fiyat endeksi son 8 yılın ikinci en yüksek düşüşünü gösterirken, sebzede fiyat endeksindeki yüzde 37,85'lik aylık artış son 8 yılın beşinci en yüksek artışı oldu
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Temmuzda etiketler değişti! Fiyatı en çok artan ürün belli olduTemmuzda etiketler değişti! Fiyatı en çok artan ürün belli oldu
Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyorVergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
314
14.307.510.787,00
% 1.87
18:10
ASELS
342.25
12.077.916.762,75
% 1.41
18:10
AKBNK
63.4
11.316.826.692,95
% 2.92
18:10
TRALT
44.16
9.741.645.471,86
% -4.37
18:10
ASTOR
295.5
9.343.497.050,25
% 2.78
18:10
Anahtar Kelimeler:
antalya borsa ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.