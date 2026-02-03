FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 03 Şubat Salı 2026 euro ne kadar?

Euro’nun 03 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 51,40 TL seviyesinde işlem görmesi, döviz piyasasında önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu fiyat, Türk Lirası'nın Euro karşısındaki durumu, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve küresel ekonomik koşullardan etkileniyor. Yatırımcılar bu dalgalanmaları dikkate alarak stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Euro'nun değeri, ticaret ve yatırım açısından kritik bir gösterge olmaya devam ediyor.

Euro bugün kaç TL? 03 Şubat Salı 2026 euro ne kadar?

03 Şubat 2026 tarihindeki Euro fiyatı, saat 09:00 itibarıyla 51,40 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, son günlerdeki dalgalanmalarla ekonomik gelişmelere bağlı. Dolayısıyla yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki bu değeri, Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerinden etkileniyor. Ayrıca döviz talebindeki değişim de etkili faktörler arasında. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro üzerinde baskı yaratabiliyor. Küresel ekonomik durum da bu etkiyi artırıyor.

Euro'nun güncel fiyatı, yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir veridir. Piyasalardaki belirsizlik ve küresel ekonomik istikrarsızlık yatırımcılar için önemli. 51,40 TL seviyesinde işlem gören Euro, yatırımcılara stratejiler geliştirme imkânı sunuyor. Farklı ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler, Euro'nun gelecekteki performansını şekillendirecektir. Bu durum, yatırımcıların döviz pozisyonlarını belirlemesinde kritik bir etken olacaktır. Euro'nun piyasalardaki durumu, döviz ticareti yapanlar için önemlidir. İthalat ve ihracat yapan işletmeler için de büyük bir değer taşımaktadır.

Euro bugün kaç TL? 03 Şubat Salı 2026 euro ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! İstanbul'da...Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! İstanbul'da...
CANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,49
43,50
% 0.05
10:45
Euro
51,45
51,46
% 0.31
10:45
İngiliz Sterlini
59,64
59,66
% 0.34
10:45
Avustralya Doları
30,64
30,66
% 1.42
10:45
İsviçre Frangı
55,96
55,99
% 0.37
10:45
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.05
10:40
Çin Yuanı
6,27
6,27
% 0.18
10:45
İsveç Kronu
4,88
4,88
% 0.59
10:45
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.