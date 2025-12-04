FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 04 Aralık Perşembe 2025 euro ne kadar?

4 Aralık 2025'te euro'nun 49,62 TL seviyesinde işlem görmesi, yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler, euro'nun değerine etki ediyor. Faiz oranları ve enflasyon beklentileri, piyasalarda dalgalanmaların oluşmasına sebep oluyor. Yatırımcılar, euro ile TL arasındaki dengeyi değerlendirirken, teknik ve temel analiz yöntemlerini kullanarak stratejik kararlar alıyor. Euro'nun gelecekteki seyri, piyasa dinamikleri doğrultusunda belirlenecek.

Euro bugün kaç TL? 04 Aralık Perşembe 2025 euro ne kadar?

Euro Fiyatlarında Günlük Gelişmeler

4 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro, 49,62 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler, euro’nun değerinde dalgalanmalar yaratabilir. Faiz oranları ve enflasyon beklentileri de etkili faktörler arasında yer alıyor. Piyasalardaki ekonomik veriler, jeopolitik gelişmelerin yanında euro üzerindeki baskıyı veya güçlenmeyi etkileyebilir.

Yatırımcılar, euro paritesindeki fiyat hareketlerini değerlendiriyor. Teknik analiz ve temel analiz yöntemleri bir arada kullanılıyor. Bu yöntemler, stratejik kararlar almak için önem taşıyor. Özellikle döviz piyasasında euro ile TL arasındaki dengeler yakından takip ediliyor. Diğer ana dövizlerle olan ilişkiler de kritik bir öneme sahip. Euro’nun 49,62 TL’deki seviyesinin gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Piyasa dinamiklerinin şekillenmesi ise yatırımcıların karar süreçlerinde belirleyici bir rol oynuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!
'Cebimiz para görüyor' Yoğun talep var: Her mevsim aranır oldu'Cebimiz para görüyor' Yoğun talep var: Her mevsim aranır oldu

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,46
42,49
% 0.07
09:34
Euro
49,59
49,65
% 0.13
09:34
İngiliz Sterlini
56,74
56,81
% 0.13
09:33
Avustralya Doları
28,05
28,08
% 0.16
09:34
İsviçre Frangı
52,97
53,03
% -0.14
09:34
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.65
09:30
Çin Yuanı
6,01
6,01
% -0.02
09:34
İsveç Kronu
4,52
4,53
% -0.08
09:34
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.