Euro bugün kaç TL? 04 Mart Çarşamba 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 04 Mart 2026 itibarıyla 51,05 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, döviz rezervleri, ekonomik durum ve enflasyon gibi faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki dalgalanması, yatırımcıları ve ithalatçıları etkilemektedir. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve istihdam verileri, euro'nun değerinde önemli değişiklikler yaratabilir. Piyasalardaki analizler, gelecekteki yönelimleri tahmin etmek için gereklidir.

Euro bugün kaç TL? 04 Mart Çarşamba 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 04 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla 51,05 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, euro'nun uluslararası piyasalardaki seyri ile ilişkilidir. Türkiye'nin ekonomik durumu, enflasyon oranları ve döviz rezervleri de etkilidir. Son dönemde euro'nun Türk Lirası karşısındaki hareketliliği önemlidir. Bu durum, yatırımcılar ve tüketiciler için büyük bir etkiye sahiptir. Ülkemizdeki döviz dalgalanmaları, ithalatçı firmalar için önemlidir.

Euro'nun fiyatı, uluslararası piyasalardaki değişimlerle doğrudan ilişkilidir. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları da etkili bir faktördür. Euro bölgesindeki ekonomik veriler de göz önünde bulundurulmalıdır. İstihdam rakamları ve enflasyon oranları, euro'nun değerinde değişikliklere yol açabilir. Bu sebeple yatırımcılar ve işlem yapanlar dikkatli olmalıdır. Euro fiyatlarının gelecekteki yönelimlerini tahmin etmek için piyasa analizleri gereklidir. 51,05 TL seviyesindeki euro fiyatı, ticaret dengesi açısından dikkat çekmektedir. Ekonomik beklentiler için de önemli bir eşik olma özelliği taşımaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,98
44,00
% 0.07
10:25
Euro
51,14
51,16
% 0.07
10:25
İngiliz Sterlini
58,76
58,77
% -0.02
10:25
Avustralya Doları
30,91
30,94
% -0.13
10:25
İsviçre Frangı
56,38
56,42
% 0.23
10:25
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.01
10:20
Çin Yuanı
6,36
6,36
% 0.05
10:25
İsveç Kronu
4,75
4,75
% 0.05
10:25
