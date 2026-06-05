FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 05 Haziran Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 05 Haziran 2026'da 53,58 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türkiye'deki ekonomik ortamı ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri etkileyen önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve dünya genelindeki enflasyonist baskılar, euro'nun seyrini belirliyor. Yatırımcılar ve ithalatçılar, bu durumla fırsatlar ve maliyet artışları arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Euro'nun gelecekteki yönü merakla takip ediliyor.

Euro bugün kaç TL? 05 Haziran Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları 05 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 53,58 TL olarak belirlendi. Bu değer önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Son dönemlerdeki ekonomik dalgalanmalar bu fiyatı etkiliyor. Euro'nun Türkiye'deki performansı birçok faktörden etkileniyor. İç ekonomik koşullar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler bu durumu şekillendiriyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, euro fiyatlarını belirlemede etkili bir rol oynuyor. Dünya genelindeki enflasyonist baskılar da fiyatların seyrini etkiliyor. Günümüzde euro'nun bu seviyelerde seyretmesi dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve ithalatçılar bu durumu inceliyor. Euro'nun Türk Lirası karşısında yükselişi bazı sektörlerde maliyet artışlarına yol açıyor. İhracatçılar için ise fırsatlar sunabiliyor.

Önümüzdeki günlerde euro fiyatlarının yönü merak ediliyor. Piyasa katılımcıları bu durumu dikkatle takip edecek. Genel ekonomik göstergeler euro'nun gelecekteki durumunu etkileyecek. Küresel dinamikler de yatırım kararlarını şekillendirmeye devam edecek.

Euro bugün kaç TL? 05 Haziran Cuma 2026 euro ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli olduTOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu
Benzine indirim geliyor! Akaryakıtta tabela yine değişiyorBenzine indirim geliyor! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,08
46,09
% 0.12
09:45
Euro
53,60
53,61
% 0.04
09:45
İngiliz Sterlini
61,96
61,98
% 0.02
09:45
Avustralya Doları
32,83
32,84
% -0.02
09:45
İsviçre Frangı
58,45
58,48
% 0.28
09:45
Rus Rublesi
0,62
0,62
% -0.39
09:40
Çin Yuanı
6,80
6,80
% 0.15
09:45
İsveç Kronu
4,92
4,92
% 0.28
09:45
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.