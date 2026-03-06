FİNANS

Euro bugün kaç TL? 06 Mart Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro, 06 Mart 2026 itibarıyla 51,19 TL seviyesine ulaşarak Türkiye'deki döviz piyasalarında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Bu fiyat, yatırımcılar, ithalat ve ihracat yapan şirketler için kritik bir referans noktası oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları ile Avrupa ekonomisindeki gelişmeler, euro üzerindeki dalgalanmaları etkileyerek piyasalarda dikkatle izleniyor. Ekonomistler, eurodaki dalgalanmaların yatırım stratejilerini belirleyeceğini öngörüyor.

Cansu Çamcı

06 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibariyle euro'nun fiyatı 51,19 TL olarak belirlenmiştir. Euro, Türkiye gibi büyüyen piyasalarda önemli bir döviz birimi olmaya devam ediyor. Bu fiyat, birçok yatırımcı ve ticaret merkezi tarafından yakından takip edilmektedir. Euro’nun değerindeki dalgalanmalar, Avrupa ekonomisindeki değişimleri ve global ekonomik dinamikleri yansıtır. Uzmanlar, eurodaki seviyelerin önümüzdeki aylarda Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararlarına bağlı kalacağını öngörüyor.

Döviz piyasalarında euro, yatırımcılar ile ithalat ve ihracat yapan şirketler için kritik öneme sahiptir. 51,19 TL seviyesindeki euro fiyatı, döviz ticareti yapanlarda stratejilerin belirlenmesi için önemli bir referans noktası sağlar. Yakın dönemde Euro bölgesindeki ekonomik büyüme ve enflasyon verileri, euro üzerindeki baskıyı artırabilir. Yatırımcılar ve ekonomistler, euro fiyatlarının bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağını takip ediyor. Olası dalgalanmalara göre pozisyon almaya devam edeceklerdir.

Euro bugün kaç TL? 06 Mart Cuma 2026 euro ne kadar?

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,06
44,09
% 0.18
09:24
Euro
51,18
51,23
% 0.04
09:24
İngiliz Sterlini
58,91
58,95
% 0.03
09:24
Avustralya Doları
30,99
31,02
% 0.52
09:24
İsviçre Frangı
56,42
56,47
% 0.22
09:24
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.19
09:20
Çin Yuanı
6,38
6,38
% 0.35
09:24
İsveç Kronu
4,78
4,78
% 0.24
09:24
