FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 06 Mayıs Çarşamba 2026 euro ne kadar?

Euro, 6 Mayıs 2026 tarihinde 53,11 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ile Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarından etkileniyor. Türkiye'deki enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki istikrarsızlık Euro'nun performansını belirliyor. Avrupa'nın ekonomik verileri ve siyasi gelişmeler de yatırımcıların Euro'nun gelecekteki değeri hakkında karar vermesine yardımcı oluyor. Bu sebeple, dikkatli olunması gereken bir dönemdesiniz.

Euro bugün kaç TL? 06 Mayıs Çarşamba 2026 euro ne kadar?
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Euro fiyatları 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 53,11 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla belirleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da bu süreci etkiliyor. Euro, Türkiye gibi gelişen piyasalarda önemli bir döviz. Ekonomik göstergelerle birlikte Euro'nun değeri değişkenlik gösteriyor. Küresel ekonomik belirsizlikler Euro'nun değerinde dalgalanmalara neden olabiliyor. Avrupa'nın ekonomik performansı bu durumu etkileyen bir diğer faktör.

Euro'nun 53,11 TL seviyesinde bulunması yatırımcıların dikkatini çekiyor. Türkiye'deki enflasyon oranları bu durumu etkiliyor. Döviz kurlarındaki istikrarsızlık da Euro'nun performansını etkileyen bir unsurdur. Ticaret ilişkileri Türk Lirası karşısında Euro'nun değerini doğrudan etkiler. Ayrıca, Avrupa'daki ekonomik veriler önemli bir yere sahiptir. Siyasi gelişmeler de Euro’nun gelecekteki değerine dair ipuçları sunar. Bu noktada yatırımcıların dikkatli olması önemlidir. Euro'nun mevcut fiyatı ve olası yönelimlerini izlemek gerekiyor.

Euro bugün kaç TL? 06 Mayıs Çarşamba 2026 euro ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten benzin ve eşel mobil açıklaması 'Yansıtmadık'Bakan Şimşek'ten benzin ve eşel mobil açıklaması 'Yansıtmadık'
Huzurevlerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandıHuzurevlerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,24
45,24
% 0.03
09:08
Euro
53,12
53,13
% 0.38
09:08
İngiliz Sterlini
61,49
61,51
% 0.39
09:08
Avustralya Doları
32,76
32,77
% 0.86
09:08
İsviçre Frangı
57,97
58,00
% 0.42
09:07
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.15
09:00
Çin Yuanı
6,63
6,63
% 0.16
09:08
İsveç Kronu
4,90
4,91
% 0.56
09:08
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Rubio: "10 denizci hayatını kaybetti"

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Rubio: "10 denizci hayatını kaybetti"

Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!

Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.