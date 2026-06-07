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Euro bugün kaç TL? 07 Haziran Pazar 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatı, 07 Haziran 2026 itibarıyla 53,08 TL olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye'deki ekonomik istikrar ile Avrupa'daki dinamiklerle yakından ilişkilidir. Enflasyon, faiz politikaları ve ticaret dengeleri, euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini etkileyen temel faktörlerdir. Türkiye'deki işletmeler, bu değişimleri göz önünde bulundurarak maliyet hesaplamalarını yapmalıdır.

Euro bugün kaç TL? 07 Haziran Pazar 2026 euro ne kadar?

07 Haziran 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 53,08 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini göstermektedir. Küresel ekonomik koşullar ve döviz piyasasındaki dalgalanmalar, euro fiyatında önemli bir rol oynamaktadır. Euro'nun Türkiye'deki ticaret ve yatırım ortamındaki etkisi açıktır.

Bugünkü euro fiyatı, Türkiye'nin ekonomik durumu ile Avrupa bölgesindeki gelişmelerle ilişkilidir. Euro'nun TL karşısındaki değeri, yurt içindeki enflasyon oranlarıyla bağlantılıdır. Ayrıca, faiz politikaları ve uluslararası ticaret dengeleri de etkili faktörlerdir. Euro yatırımcıları için piyasalardaki gelişmeleri takip etmek önemlidir. Türkiye’deki işletmeler için euro fiyatlarındaki değişimler maliyet hesaplamalarını doğrudan etkilemektedir. İhracat potansiyeli açısından da kritik bir öneme sahiptir.

Euro bugün kaç TL? 07 Haziran Pazar 2026 euro ne kadar? 1

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Amerikan Doları
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Euro
53,01
53,15
% -0.94
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İngiliz Sterlini
61,00
61,93
% -0.79
23:44
Avustralya Doları
32,40
32,51
% -1.17
23:59
İsviçre Frangı
57,72
57,94
% -0.81
23:59
Rus Rublesi
0,62
0,63
% -0.54
23:50
Çin Yuanı
6,77
6,79
% -0.18
23:59
İsveç Kronu
4,85
4,88
% -0.93
23:59
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