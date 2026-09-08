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Euro bugün kaç TL? 08 Eylül Salı 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 08 Eylül 2026 tarihinde 56,39 TL olarak belirlendi. Bu seviyesi, Türk Lirası karşısında Euro'nun değerini etkileyen ekonomik dalgalanmaların bir sonucu. Artan enflasyon, döviz talebindeki değişimlerle euro üzerindeki etkileri ön plana çıkardı. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları da euroya olan ilgiyi artırırken, yatırımcılar bu durumu yakından izliyor. Küresel ekonomik gelişmeler, euro performansını etkileyecek önemli faktörler arasında.

Euro bugün kaç TL? 08 Eylül Salı 2026 euro ne kadar?

Euro Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

08 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00'da euro'nun fiyatı 56,39 TL olarak kaydedildi. Bu seviye, euro'nun Türk Lirası karşısında gösterdiği değer açısından dikkat çekiyor. Son dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalar etkili oldu. Enflasyon oranlarındaki artış, euro üzerindeki etkileri belirgin hale getirdi. Ülkemizdeki döviz piyasaları, döviz talebindeki değişimle euro'nun değerini etkiliyor.

Küresel ekonomik gelişmeler dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları da euro'nun değerindeki oynaklığı artırıyor. Yatırımcıların euroya olan ilgisi artıyor. Bu ilgi, euro’nun Türk Lirası karşısında bu seviyelerde kalmasını sağlıyor. Finansal piyasalardaki belirsizlikler hakkında önemli sinyaller veriyor. Eğer bu trend devam ederse, euro'nun performansı merakla izlenecek. Yerli yatırımcılar ve uluslararası piyasalar bu durumu takip edecek.

Euro bugün kaç TL? 08 Eylül Salı 2026 euro ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
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Değişim
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Amerikan Doları
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Euro
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İngiliz Sterlini
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65,67
% 0.05
09:30
Avustralya Doları
34,94
34,96
% -0.03
09:30
İsviçre Frangı
59,89
59,92
% 0.13
09:30
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -1.02
09:30
Çin Yuanı
7,22
7,22
% 0.03
09:30
İsveç Kronu
5,05
5,05
% -0.04
09:30
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