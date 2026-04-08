Euro bugün kaç TL? 08 Nisan Çarşamba 2026 euro ne kadar?

8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Euro'nun değeri 52,13 TL olarak belirlendi. Bu değer, dünya genelindeki ekonomik koşulların yanı sıra Türkiye'deki makroekonomik verilerle de şekilleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın politika kararları, döviz kurlarında dalgalanmalara neden oluyor. Yatırımcılar, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerindeki değişimleri dikkatle izlemeli. Piyasalarda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Euro bugün kaç TL? 08 Nisan Çarşamba 2026 euro ne kadar?
Cansu Çamcı

8 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun değeri 52,13 TL olarak belirlendi. Bu değer, Euro'nun dünya genelindeki ekonomik koşullara bağlıdır. Ayrıca Türkiye'deki makroekonomik veriler de bu durumu etkilemektedir. Son günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın politika kararları dikkat çekiyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini etkileyebiliyor. Türkiye'deki enflasyon oranı ve dış ticaret dengesi gibi faktörler önemlidir. Bu unsurlar, Euro'nun yerel para birimi karşısındaki dalgalanmalarını da etkilemektedir.

Euro'nun 52,13 TL fiyatı, yatırımcılara farklı fırsatlar sunuyor. Özellikle Euro bazlı yatırım hareketleri, sermaye akışlarını etkilemekte. Bu durum piyasalarda dalgalanmalara yol açmaktadır. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri döviz piyasasında dikkatle takip ediliyor. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları göz önünde bulundurarak stratejik kararlar almak zorunda. Önümüzdeki günlerde Euro ve Türk Lirası için piyasalarda gelişmeler yaşanacak. Bunlar dikkatle izlenmelidir.

Euro bugün kaç TL? 08 Nisan Çarşamba 2026 euro ne kadar? 1

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,54
44,54
% -0.14
09:59
Euro
52,14
52,15
% 0.72
09:59
İngiliz Sterlini
59,87
59,89
% 0.88
09:59
Avustralya Doları
31,50
31,52
% 1.26
09:59
İsviçre Frangı
56,52
56,55
% 1.12
09:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.46
09:50
Çin Yuanı
6,53
6,53
% 0.35
09:59
İsveç Kronu
4,80
4,80
% 1.89
09:59
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Haber Gönder Haber Gönder
