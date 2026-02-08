Euro bugün kaç TL? 08 Şubat Pazar 2026 euro ne kadar?

08 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla Euro, 51,59 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat, Euro'nun uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarını yansıtıyor. Türkiye'deki ekonomik durumu da gösteriyor. Euro'nun yüksek değeri, dış ticaret dengesine etkileriyle dikkat çekiyor.
İzlenen politikalar ve küresel ekonomik koşullar, Euro'nun değerinde dalgalanmalara neden olabiliyor. 51,59 seviyesinde seyreden Euro, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Faiz oranlarındaki değişimler, Euro’nun gelecekteki seyrini etkileyebilir. Ekonomik veriler ve piyasa haberleri yakından takip edilmelidir. Bilinçli yatırım kararları almak büyük önem taşıyor.
