Euro bugün kaç TL? 08 Şubat Pazar 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 08 Şubat 2026 tarihinde 51,59 TL seviyesinde işlem görmesi, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Bu yükseklik, Türkiye'deki ekonomik durumun ve dış ticaret dengesinin etkilerini ortaya koyuyor.

Euro bugün kaç TL? 08 Şubat Pazar 2026 euro ne kadar?

08 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla Euro, 51,59 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat, Euro'nun uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarını yansıtıyor. Türkiye'deki ekonomik durumu da gösteriyor. Euro'nun yüksek değeri, dış ticaret dengesine etkileriyle dikkat çekiyor.

İzlenen politikalar ve küresel ekonomik koşullar, Euro'nun değerinde dalgalanmalara neden olabiliyor. 51,59 seviyesinde seyreden Euro, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Faiz oranlarındaki değişimler, Euro’nun gelecekteki seyrini etkileyebilir. Ekonomik veriler ve piyasa haberleri yakından takip edilmelidir. Bilinçli yatırım kararları almak büyük önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 08 Şubat Pazar 2026 euro ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,60
43,61
% 0.16
23:59
Euro
51,57
51,60
% 0.37
23:59
İngiliz Sterlini
59,40
59,46
% 0.61
23:59
Avustralya Doları
30,60
30,61
% 1.24
23:59
İsviçre Frangı
56,22
56,25
% 0.53
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.17
23:40
Çin Yuanı
6,29
6,29
% 0.3
23:59
İsveç Kronu
4,83
4,84
% 0.61
23:59
