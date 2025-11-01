FİNANS

Euro bugün kaç TL? 1 Kasım Cumartesi 2025 euro ne kadar?

Euro'nun 01 Kasım 2025 itibarıyla 48,56 TL olarak belirlenmesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu fiyat, Avrupa Ekonomisi'nin dinamikleri ve Türkiye-Avrupa Birliği ticari ilişkileri gibi birçok faktörden etkileniyor. Finansal piyasalarda belirsizliklerin devam etmesi, euro'nun değerinin değişim potansiyelini artırıyor. Yatırımcılar, bu noktada stratejiler geliştirerek euroyu güçlü bir döviz olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Ezgi Sivritepe

01 Kasım 2025 tarihinde euro'nun saat 09:00 itibarıyla fiyatı 48,56 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcılar için önemli bir dönemeç oluşturuyor. Geçmiş yıllardaki dalgalanmalar bu durumu etkiliyor. Euro'nun bu seviyede işlem görmesi, birçok faktörden kaynaklanmakta. Avrupa Ekonomisi'nin dinamikleri etkili bir unsur. Bunun yanında enflasyon oranları da önemli bir rol oynuyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkiler de dalgalanmaya katkı sağlıyor.

Finansal piyasalarda belirsizlikler devam ediyor. Global ekonomik veriler euro'nun fiyatı üzerinde sürekli etki yaratıyor. Yatırımcılar, euro'yu güçlü bir döviz olarak değerlendirmekte. Bu doğrultuda stratejiler geliştirmekte. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki durumu dikkate alınmalı. Para biriminin değerindeki değişim potansiyeli dikkatle izlenmeli. 48,56 TL seviyesindeki euro fiyatı, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanabilir. Gelecekte yaşanacak değişiklikler merakla bekleniyor.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,03
42,10
% 0.24
23:59
Euro
48,46
48,65
% -0.18
23:59
İngiliz Sterlini
55,28
55,38
% 0
23:58
Avustralya Doları
27,50
27,56
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
52,21
52,32
% -0.12
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -1.13
18:20
Çin Yuanı
5,90
5,91
% 0.04
23:58
İsveç Kronu
4,42
4,44
% -0.31
23:59
