Euro bugün kaç TL? 1 Ocak Perşembe 2026 euro ne kadar?

Yeni yılı karşılayan Euro, 1 Ocak 2026 tarihinde 50,58 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro'nun değeri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve global ekonomik gelişmelerle şekilleniyor. Türkiye ekonomisindeki enflasyona bağlı olarak değişen döviz piyasaları, yatırımcılar için strateji geliştirme fırsatları sunuyor. Euro'nun alım satım işlemlerindeki dalgalanmalar, dikkatli analiz gerektiriyor.

Ezgi Sivritepe

Euro Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

1 Ocak 2026 tarihinde Euro, sabah saat 09:00'da 50,58 TL seviyesinden işlem görmektedir. Yeni yılın başlangıcı yatırımcılar arasında farklı yorumlara yol açmıştır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro üzerindeki etkisiyle dikkate değerdir. Global ekonomik gelişmeler de piyasa dinamiklerini etkilemektedir. Yılın ilk gününde Euro’nun değeri ve Türkiye ekonomisine olan etkileri, yatırımcıların ilgiyle takip ettiği konulardır.

Döviz piyasalarında Euro'nun durumu, Türkiye'deki enflasyona bağlıdır. Dış ticaret dengesi de ekonomik göstergeler arasında yer alır. Euro'nun 50,58 TL'deki seyri, yerel para birimine olan güveni yansıtmaktadır. Aynı zamanda Avrupa ekonomisinin genel durumu hakkında bilgi vermektedir. Yılın ilk günleri, döviz yatırımcıları için strateji geliştirmek adına önemli bir dönemi işaret eder. Euro'nun alım satım işlemlerindeki dalgalanmalar, dikkatli bir analiz gerektirmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,95
42,97
% 0.08
09:50
Euro
50,53
50,62
% 0.03
09:55
İngiliz Sterlini
58,00
58,03
% 0.05
00:59
Avustralya Doları
28,65
28,68
% 0.06
07:31
İsviçre Frangı
54,16
54,24
% 0.03
06:30
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.72
04:10
Çin Yuanı
6,16
6,16
% 0.07
06:30
İsveç Kronu
4,65
4,67
% 0.01
08:20
