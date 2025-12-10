FİNANS

Euro bugün kaç TL? 10 Aralık Çarşamba 2025 euro ne kadar?

Euro'nun güncel fiyatı 49,57 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ile şekillenmektedir. Euro'nun artışı, Türkiye ekonomisi üzerinde ithalat maliyetlerini artırırken, enflasyonist baskılara da neden olabilir. Yatırımcılar, euro fiyatlarındaki değişimleri dikkatle takip ederek stratejilerini güncelleyebilir. Bu durum, ticaret yapanlar için kritik bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Euro bugün kaç TL? 10 Aralık Çarşamba 2025 euro ne kadar?
Cansu Akalp

Euro fiyatı, 10 Aralık 2025 saat 09:00 itibarıyla 49,57 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların sonucudur. Yatırımcılar ve ticaret yapanlar için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki bu seviyesi, ekonomik verilerle şekillenmektedir. Küresel piyasalardaki gelişmeler de etkili olmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, euro'nun değerini doğrudan etkileyen faktörlerdendir.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye ekonomisini de etkilemektedir. Euro'nun artışı, ithalat maliyetlerini artırmaktadır. Bu durum enflasyonist baskılara yol açabilir. İhracatta ise rekabetçiliği artırabilir. Yatırımcılar ve işletmeler, euro fiyatlarındaki değişimleri takip etmelidir. Bu değişimler, stratejilerin belirlenmesinde avantaj sağlar. Euro'nun güncel fiyatı, tüm paydaşlar için dikkatle izlenmesi gereken bir veridir.

Euro bugün kaç TL? 10 Aralık Çarşamba 2025 euro ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,59
42,61
% 0.03
09:51
Euro
49,55
49,65
% 0.09
09:51
İngiliz Sterlini
56,70
56,73
% 0.13
09:51
Avustralya Doları
28,30
28,33
% 0.13
09:51
İsviçre Frangı
52,85
52,89
% 0.06
09:51
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.13
09:50
Çin Yuanı
6,03
6,04
% 0.08
09:51
İsveç Kronu
4,55
4,55
% 0.05
09:51
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

