Euro bugün kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 euro ne kadar?

Euro, 11 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 48,62 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini net bir şekilde yansıtırken, uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler açısından da önemli bir gösterge işlevi görmektedir. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve global ekonomik değişimlere bağlı olarak euro üzerindeki etkileri dikkatle takip etmektedir. Bu durum, piyasa dinamiklerini etkilemektedir.

Euro Fiyatlarına Genel Bakış

11 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 09.00'da euro, 48,62 TL seviyesinde işlem görmektedir. Euro fiyatı, dönemsellik ve global ekonomik değişimler tarafından etkilenmektedir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri euroyu yakından takip etmektedir. Bu fiyat, euro’nun Türk Lirası karşısındaki değerini net bir şekilde yansıtmaktadır. Ayrıca, uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler açısından da önemli bir göstergedir.

Euro’nun 48,62 TL seviyesinde işlem görmesi, piyasa dinamiklerini yansıtmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları bu dinamikte önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki ekonomik veriler ve global ekonomik istikrar da euro’nun değerini etkilemektedir. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri, siyasi durumu ise diğer etkileyici unsurlardandır. 11 Ekim 2025 tarihi itibarıyla euro'nun fiyatı, yatırımcılar için kritik bir referans noktası oluşturmaktadır.

Piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler de euro üzerinde etkili olmaktadır. Yatırımcılar, bu değişkenleri izlemek zorundadır. Bu izleme süreci, stratejik kararlar almak için büyük önem taşımaktadır. Euro’nun değerindeki dalgalanmalar, yatırım fırsatları yaratmaktadır. Dolayısıyla, dikkatli analiz yapmak faydalı olacaktır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,81
41,86
% 0.21
23:59
Euro
48,58
48,66
% 0.39
23:58
İngiliz Sterlini
55,83
55,92
% 0.36
23:58
Avustralya Doları
27,06
27,10
% -1.04
23:59
İsviçre Frangı
52,30
52,39
% 1.11
23:59
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.72
20:10
Çin Yuanı
5,85
5,86
% 0.08
23:59
İsveç Kronu
4,39
4,41
% 0.56
23:59
