Euro bugün kaç TL? 12 Ekim Pazar 2025 euro ne kadar?

12 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00'da euro'nun değeri 48,62 TL olarak işlem gördü. Bu değer, piyasalarda dikkatle izleniyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki performansı, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yükselen enflasyon, ekonomik belirsizlikler, Merkez Bankası'nın para politikaları önemli bir etkiye sahip. Tüm bu faktörler, euro fiyatlarını etkiliyor.

Piyasalarda gözlemlenen volatilite de önemli bir konu. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranları, ekonomik büyüme verileri euro'nun gelişimini belirliyor. Türkiye’nin ekonomik durumu, döviz rezervleri ve dış ticaret dengesi de etki eden faktörler arasında. Yatırımcılar, dalgalanmalar devam ederken euroya yöneliyor. Bu durum, TL'nin euro karşısındaki performansını şekillendirebilir.

