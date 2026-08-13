Euro bugün kaç TL? 13 Ağustos Perşembe 2026 euro ne kadar?

Euro’nun fiyatı, 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 55,19 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası döviz piyasalarında Euro'nun Türk Lirası karşısındaki seyrini göstermektedir. Euro’nun bu seviyelerde işlem görmesi, piyasalardaki dalgalanmalara bağlanabilir. Aynı zamanda ekonomik verilere olan tepkilerin bir yansımasıdır. Yatırımcılar, Euro'nun yükselişini ve düşüşlerini dikkatle izliyorlar. Döviz işlemlerini, bu veriler doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlar.

Son dönemde Euro’nun TL karşısındaki değeri önemli gelişmelere sahiptir. Avrupa ekonomisindeki değişimler ve Türkiye’nin ekonomik verileri, bu durumu doğrudan etkilemektedir. Enflasyon rakamları, faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler, Euro’nun değerine katkıda bulunmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları da, Euro'nun uluslararası piyasalardaki yerini etkiler. Euro'nun 55,19 TL seviyesinde kalması, ekonomik dengeler hakkındaki ipuçlarını sunuyor. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini güncellemelerine işaret ediyor.