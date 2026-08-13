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Euro bugün kaç TL? 13 Ağustos Perşembe 2026 euro ne kadar?

Euro’nun 13 Ağustos 2026 itibarıyla 55,19 TL olarak belirlenmesi, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların ve ekonomik verilerin etkisini gösteriyor. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ile Türkiye’nin ekonomik verileri, Euro'nun değerini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, Euro’nun yükseliş ve düşüşlerini dikkatle izleyerek döviz işlemlerini bu verilere göre yönlendirmeye çalışıyor. Euro'nun bu seviyelerde kalması, ekonomik dengeler hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Euro bugün kaç TL? 13 Ağustos Perşembe 2026 euro ne kadar?

Euro’nun fiyatı, 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 55,19 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası döviz piyasalarında Euro'nun Türk Lirası karşısındaki seyrini göstermektedir. Euro’nun bu seviyelerde işlem görmesi, piyasalardaki dalgalanmalara bağlanabilir. Aynı zamanda ekonomik verilere olan tepkilerin bir yansımasıdır. Yatırımcılar, Euro'nun yükselişini ve düşüşlerini dikkatle izliyorlar. Döviz işlemlerini, bu veriler doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlar.

Son dönemde Euro’nun TL karşısındaki değeri önemli gelişmelere sahiptir. Avrupa ekonomisindeki değişimler ve Türkiye’nin ekonomik verileri, bu durumu doğrudan etkilemektedir. Enflasyon rakamları, faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler, Euro’nun değerine katkıda bulunmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları da, Euro'nun uluslararası piyasalardaki yerini etkiler. Euro'nun 55,19 TL seviyesinde kalması, ekonomik dengeler hakkındaki ipuçlarını sunuyor. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini güncellemelerine işaret ediyor.

Euro bugün kaç TL? 13 Ağustos Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

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Amerikan Doları
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Euro
55,14
55,16
% 0.1
09:56
İngiliz Sterlini
64,44
64,56
% 0
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Avustralya Doları
33,67
33,69
% -0.18
09:56
İsviçre Frangı
58,68
58,72
% -0.02
09:56
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.8
09:50
Çin Yuanı
7,08
7,08
% 0.01
09:56
İsveç Kronu
4,98
4,99
% -0.01
09:56
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