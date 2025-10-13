FİNANS

Euro bugün kaç TL? 13 Ekim Pazartesi 2025 euro ne kadar?

Euro'nun 13 Ekim 2025 itibarıyla 48,60 TL olması, piyasalardaki dinamiklerin önemini artırdı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve enflasyon verileri, euro'nun değerini etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların euro üzerindeki etkileri dikkatle takip etmesine neden oluyor. Euro, önemli bir yatırım aracı olarak değer kazanmaya devam ediyor.

Euro fiyatları son dakika...

13 Ekim 2025 tarihi itibarıyla euro'nun değeri 48,60 TL'dir. Euro, Avrupa'nın önemli para birimlerinden biridir. Global ticaretteki rolü ve euro bölgesindeki ekonomik durum, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

EURO BUGÜN KAÇ TL?

Euro'nun 48,60 TL olarak fiyatlandığı gün, piyasalarda farklı dinamikler etkili. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, enflasyon verileri bu dinamiklerin başında geliyor. Genel ekonomik görünüm de euro’nun değerindeki dalgalanmalara etki ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler euro üzerinde baskı yapabiliyor. Yatırımcılar, euro’nun gün içindeki seyrini dikkatle izliyor. Temel göstergeleri göz önünde bulunduruyorlar. Diğer döviz kurlarıyla olan ilişkilerini de değerlendiriyorlar. Bu durum, euro'nun küresel döviz piyasasındaki değişkenliğini pekiştiriyor. Euro, önemli bir yatırım aracı olarak konumunu sürdürüyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,80
41,81
% -0.06
09:38
Euro
48,62
48,64
% 0.03
09:38
İngiliz Sterlini
55,90
55,92
% 0.06
09:38
Avustralya Doları
27,27
27,28
% 0.74
09:38
İsviçre Frangı
52,19
52,23
% -0.26
09:38
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.77
09:30
Çin Yuanı
5,86
5,86
% 0.09
09:38
İsveç Kronu
4,40
4,40
% 0.05
09:38
