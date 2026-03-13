FİNANS

Euro bugün kaç TL? 13 Mart Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 13 Mart 2026 tarihinde belirlenen 50,87 TL'lik fiyatı, Avrupa Birliği'ndeki güçlü konumunu pekiştiriyor. Bu rakam, Türkiye'nin ihracat ve ithalat dengelerini etkileyen önemli bir faktör. Euro'nun değeri, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Yatırımcılar ve işletmeler için kritik olan bu durum, merkez bankası politikalarından ve uluslararası ticaret anlaşmalarından da etkileniyor. Euro fiyatlarının geleceği, ekonomik ve politik dinamiklerle şekillenecek.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

13 Mart 2026 tarihinde euro'nun fiyatı 50,87 TL olarak belirlendi. Bu rakam, euro'nun Avrupa Birliği'nde önemli bir para birimi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Türkiye'nin ihracat ve ithalat dengeleri üzerinde etkili olmaktadır. Euro'nun değeri, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla değişmektedir. Bu durum, yatırımcılar ve işletmeler için dikkate alınması gereken bir faktördür.

Açıklanan seviye, yatırımcıların euroya olan güvenini yansıtmaktadır. Piyasa beklentileri de bu durumla ilişkilidir. Türkiye'nin Avrupa pazarlarıyla ilişkileri göz önüne alındığında, euro'nun iç piyasalardaki etkisi daha belirgin hale gelmektedir. Gelecek dönemlerde euro fiyatlarının seyri, ekonomik ve politik dinamiklere bağlı olacaktır. Enflasyon oranları da bu dinamikler arasında yer almaktadır.

Merkez bankası politikaları euro'nun değerini etkileyen bir unsurdur. Ayrıca, uluslararası ticaret anlaşmaları da önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bu unsurlar, euro'nun değeri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Euro'nun fiyatları, piyasalardaki değişimlere göre sürekli olarak izlenmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,18
44,20
% 0.15
09:25
Euro
50,83
50,90
% -0.14
09:25
İngiliz Sterlini
58,92
58,97
% -0.18
09:25
Avustralya Doları
31,16
31,19
% -0.14
09:25
İsviçre Frangı
56,12
56,16
% 0.01
09:25
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.09
09:20
Çin Yuanı
6,41
6,42
% 0.05
09:25
İsveç Kronu
4,71
4,72
% -0.04
09:25
