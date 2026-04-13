Euro bugün kaç TL? 13 Nisan Pazartesi 2026 euro ne kadar?

Euro'nun güncel fiyatı 52,29 TL olarak belirlendi. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Euro'nun yükselişi, döviz yatırımlarını ve ithalat-ihracat yapan firmaları doğrudan etkiliyor. Bu durum, tüketici fiyatlarını artırarak yaşam maliyetlerini zorlayabilir. Euro fiyatlarını dikkatle analiz etmek, piyasa katılımcıları için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, gelişmeler sürekli izlenmelidir.

Cansu Çamcı

13 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00'da euro'nun fiyatı 52,29 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlıdır. Yerel ekonomik koşullar da bu durumu etkiliyor. Euro, Avrupa Birliği'nin ekonomik durumu ile doğrudan ilişkilidir. Enflasyon verileri de euro üzerinde etkili bir faktördür. Son dönem gelişmeleri euro üzerinde baskılar yaratıyor. Bu durum, yatırımcıların bu para birimine olan güvenini etkiliyor.

Euro’nun yükselişi, döviz yatırımcılarının yanında işletmeleri de etkiler. İthalat ve ihracat yapan firmalar bu dalgalanmalardan etkilenir. 52,29 TL’lik seviye, Türkiye'deki birçok sektörde döviz maliyetlerini artırıyor. Bazı ihracatçılar ise bu durumu avantaj olarak kullanıyor. Yerel tüketiciler için euro cinsinden fiyatlar önemli bir konu. Bu fiyatların gidişatı, yaşam maliyetlerini etkileyebilir. Ekonomik dengeyi zorlayabilecek faktörler arasında yer alıyor. Euro fiyatlarını analiz etmek büyük önem taşıyor. Tüm piyasa katılımcıları için bu durum dikkatle takip edilmelidir.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı...Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı...
Yılda sadece 20 gün yaşıyor! Koparmanın cezası...Yılda sadece 20 gün yaşıyor! Koparmanın cezası...

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,72
44,72
% 0.24
10:04
Euro
52,31
52,32
% -0.29
10:04
İngiliz Sterlini
60,04
60,05
% -0.08
10:04
Avustralya Doları
31,52
31,54
% 0.04
10:04
İsviçre Frangı
56,55
56,58
% 0.05
10:04
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 1.24
10:03
Çin Yuanı
6,54
6,55
% 0.15
10:04
İsveç Kronu
4,80
4,80
% -0.12
10:04
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Transparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı

Transparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

